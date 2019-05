Macky Sall veut voir des villes propres avant l’arrivé des jeux olympique

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a présidé hier, jeudi 23 mai 2019, un conseil présidentiel restreint portant sur l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), prévus au Sénégal en 2022. Une occasion pour lui d’insister sur l’impérieuse nécessité d’assainir le cadre de vie, notamment dans les grandes villes qui présentent un visage hideux avec les déchets qui jonchent les rues. Macky Sall a ainsi rappelé à ses collaborateurs sa volonté de changer la donne et de recevoir les JOJ 2022 avec zéro déchet.

C’est au mois d’octobre dernier à Buenos Aires (Argentine), en présence du président de la République, Macky Sall, du maire de Dakar Soham el Wardini, du président du CNOSS, Diagna Ndiaye et du ministre des Sports, Matar Bâ, que le Comité international olympique (CIO), dirigé par Thomas Bach, a désigné le Sénégal comme pays hôte des Jeux olympiques de la Jeunesse en 2022. Ladite compétition se déroulera dans les villes de Dakar, Diamniadio et Saly et explique la volonté des pouvoirs publics de renforcer les infrastructures sportives et hôtelières dans ces localités des départements de Dakar, Rufisque et Mbour.