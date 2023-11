Macky Sall, une fin de régime marquée l’ébullition du front social

Grève sur grève. C’est la situation actuelle du front social au Sénégal. La source des mouvements d’humeur diffère d’un front à un autre. Si les acteurs de la santé manifestent pour de meilleures conditions de travail et de vie, ceux de l’éducation mènent le combat pour plusieurs raisons liées à la signature des accords signés avec l’Etat, à la réouverture de l’Ucad, la libération des enseignants arrêtés. La justice dénonce le non-respect des accords signés et les agents de l’administration s’indignent d’un traitement discriminatoire.

La semaine dernière, le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) avait décrété une grève de 48 heures les 6 et 7 novembre prochains en guise de protestation contre la fermeture de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Cette grève se traduit par la cessation des activités pédagogiques (cours, soutenances, délibérations y compris pour les formations payantes), et l’arrêt de toute participation à des activités administratives et réunions.

Les syndicalistes demandaient aux militants l’arrêt immédiat des cours dispensés en ligne dans toutes les universités publiques construites sur le modèle de l’enseignement présentiel et fermées pour des « motifs politiques ». A l’issue d’une réunion du Conseil académique de l’Ucad jeudi, il a été décidé de finaliser les activités pédagogiques de l’année 2022-2023 en mode distanciel, sous la supervision et l’accompagnement attentif du Rectorat. Cette mesure vise à assurer la continuité de l’enseignement tout en tenant compte des impératifs de sécurité actuels ».

De plus, le Conseil a pris l’initiative de prolonger les travaux du comité de sécurité. Ce dernier « a pour mission de formuler des recommandations précises concernant les scénarios envisageables pour une reprise des cours en présentiel. Ces propositions, élaborées en tenant compte de l’évolution de la situation sécuritaire, devront être soumises au Conseil académique au plus tard le 30 novembre 2023 ».

And Gueusseum exige le paiement des augmentations salariales

Depuis quelques jours, le torchon brûle entre le directoire de l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) et le ministère de la Santé et de l’Action sociale, dirigé par Marie Khémess Ngom Ndiaye.

Dans leur dernière sortie, les syndicalistes avaient sollicité une audience de conciliation auprès du Premier ministre Amadou Ba pour trouver une porte de sortie à cette crise. Un bras de fer relatif au paiement des augmentations de salaire aux contractuels des Établissements Publics de santé, à ceux du PNDSS, aux agents administratifs du MSAS, aux agents des structures parapubliques (universités et autres) et aux agents des collectivités territoriales.

Seulement, d’après le communiqué de And Gueusseum, la circulaire signée par le secrétaire général du ministère de la Santé et de l’Action sociale, informant de la commission d’un cabinet privé pour effectuer une collecte d’informations sanitaires et sociales, constitue une « provocation ».

96H de port/de brassards rouge dans toute l’Administration

Les agents de l’Administration sénégalaise s’indignent du traitement discriminatoire dont ils sont victimes. En conférence de presse hier, Omar Dramé, Coordinateur du Collectif interministériel des agents de l’Administration sénégalaise, s’offusque du traitement discriminatoire entre les différents corps de l’Administration.

« Il est regrettable de constater une certaine discrimination entre les différents corps dans le cadre de la reconnaissance et du reclassement des diplômes, mais aussi une discrimination entre les agents fonctionnaires et décisionnaires, surtout sur les traitements salariaux et indemnitaires des agents de l’Administration », dit-il.

Un autre point non moins important qui fâche les fonctionnaires de l’Administration l’indemnité de logement. « Il nous est difficile d’accepter que, sur les 170 000 travailleurs de la Fonction publique, 140 000 en bénéficient alors que les 30 000 agents qui réalisent le gros du travail sont laissés en rade. C’est cette injustice que nous subissons au sein d’une même Administration.

C’est incompréhensible, inconcevable et inacceptable », crient Omar Dramé et ses camarades.

M. Dramé signale qu’en mars 2023, le ministre des Finances avait reçu le collectif et l’avait signifié l’impossibilité d’octroyer cette indemnité de logement en 2023, puisqu’elle n’est pas budgétisée. Mais qu’avec les perspectives économiques du Sénégal en 2024, cette indemnité pourrait être prise en compte dans le budget.

Ses revendications non satisfaites jusqu’ici, le Collectif interministériel des agents de l’Administration sénégalaise a décidé de passer à la vitesse supérieure. Il a ainsi décliné un plan d’action pour se faire entendre. Aujourd’hui vendredi, Omar Dramé et Cie tiennent une journée d’information et de sensibilisation des travailleurs des 18 ministères qui composent le collectif. Lundi 13 novembre 2023, le collectif compte organiser 96H de port/de brassards rouges dans toute l’Administration et sur toute l’étendue du territoire national.

Le jeudi 23 novembre, une marche nationale est prévue. Et enfin, le jeudi 30 novembre, le collectif va entamer une grève de 48H, avec pour objectif de paralyser toutes les activités de l’Administration.