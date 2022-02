Hommes politiques: Macky Sall, Bougane, Bamba Fall, qui trompe qui ?

Non sans préciser qu’il ne sera plus candidat à un troisième mandat à la tête de la Médina.

Quarante-huit heures plus tard, il annonce (enfin) la «bonne nouvelle» qu’il considère d’ailleurs comme un “sagg” (Ndlr : honneur en wolof) que le chef de l’Etat lui a fait. «Le président Macky Sall m’a fait l’honneur de me nommer ministre-conseiller. Ce que je reçois avec beaucoup d’humilité. Je l’en remercie vivement, parce que comme je l’avais dit, je suis prêt à travailler avec lui pour l’intérêt de la Médina d’abord», a-t-il déclaré.

Ce qui n’a pas manqué de susciter des interrogations chez certains observateurs de la scène politique sénégalaise. « Entre lui (Bamba Fall), Macky Sall et Bougane Guèye Dani, il y a quelque chose qui n’est pas encore claire dans la tête des Sénégalais», pense un journaliste et analyste politique. Allant plus loin, notre interlocuteur d’ajouter qu’« il est aujourd’hui légitime de se demander qui, entre ces trois-là, trompe qui ou plutôt sont-ils en train de tromper les Sénégalais ?».

Car, pour lui, le journaliste et homme politique Bougane Guèye Dani est présenté comme l’un des plus farouches opposants au président de l’Alliance pour la République (APR) et à son régime. Une opposition qu’il a assumée et réaffirmée plusieurs fois, notamment à la suite de l’éclatement du contentieux entre l’Administration fiscale et le groupe D-Média. Le leader de Gueum Sa Bopp a réitéré sa position dans ses différentes sorties au cours de la récente campagne électorale.