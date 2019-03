Lycée Ahoune Sané : les enseignants regroupés en collectif

Les enseignants du lycée Ahoune Sané de Bignona regroupés en collectif, ont décidé de porter plainte pour faux et usage de faux, falsification de preuves et entrave à une enquête en cours, dans l’affaire du proviseur, du censeur et du surveillant dudit lycée relevés de leurs fonctions. Ce, après que la mention ‘’Sonko Président’’ a été trouvée sur des copies de composition des élèves de seconde. Ils dénoncent, en effet, « une violation grave du code de déontologie et des règles qui régissent le fonctionnement des établissements scolaires », selon « Le Quotidien ». Parce que, relèvent-ils, « il y a une différence entre la copie que détiennent les autorités et celles distribuées aux élèves ».

