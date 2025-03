Lutte sénégalaise : Vers une réouverture encadrée et sécurisée de l’arène ?

Après plusieurs semaines de suspension des combats de lutte pour des raisons sécuritaires, un espoir renaît pour les acteurs de cette discipline phare du sport sénégalais. Madame Khady Diène Gaye, ministre des Sports, convoque ce mardi une réunion stratégique visant à examiner les conditions d’une éventuelle réouverture de l’arène nationale.

Depuis l’arrêt du dispositif de couverture sécuritaire des combats de lutte le 18 février dernier, le monde de la lutte sénégalaise est en attente d’une issue favorable. Cette rencontre déterminante réunira le président du Comité National de Gestion (CNG) de la lutte, les principaux acteurs du milieu, ainsi que des représentants des ministères de l’Intérieur et des Forces Armées. L’objectif sera d’évaluer les mesures à mettre en place pour garantir une reprise des compétitions dans un cadre apaisé et sécurisé.

Les discussions porteront notamment sur l’organisation des combats et la mise en œuvre de stratégies durables pour lutter contre la violence et les actes d’indiscipline qui menacent l’intégrité de ce sport. À l’issue de cette réunion, des décisions majeures sont attendues afin d’assainir la lutte sénégalaise et d’assurer des conditions optimales pour la reprise des compétitions, dans le respect des valeurs de fair-play et de sécurité.

Source :RTS