Lutte : Double Less réagit sur le Combat Royale : « Balla Gaye 2 paré na pour dieul Combat ak… »

Le père du lutteur Balla Gaye 2 ouvre la voie à une troisième confrontation entre le Roc des Parcelles assainies (Modou Lô) et le Lion de Guédiawaye (Balla Gaye 2). Interrogé par Les Echos, Double Less déclare, « une revanche contre Balla Gaye est possible. Il (Modou Lô) a perdu deux fois contre Balla Gaye, donc la balle est dans son camp (…) Nous sommes prêts ». Reste à savoir si Modou Lô aura l’aval de sa mère qui a rejeté toute idée d’une nouvelle confrontation entre les deux phénomènes de la banlieue.