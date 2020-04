Lutte contre le coronavirus: Dr. Ahmed Khalifa Niasse met 100 millions FCfa sur la table

Voici le plan que Dr. Ahmed Khalifa Niasse a élaboré pour apporter son aide aux populations face à la pandémie du Covid19.

Leona Niassene et la famille de Elhadj Abdoulaye Niasse contribueront comme suit:

# L’esplanade Elhadj Abdoulaye Niasse et la tente Elhadj Ibrahima Niasse seront mises à la disposition du Gouverneur de la région de Kaolack, du Préfet du département et des Services de Santé. Cet endroit capable d’abriter des centaines de personnes, pourrait servir de centre de test pour les populations. Afin de déterminer qui est positif et qui ne l’est pas.

#L’Auberge Hilton de Leona Niassene sera mise à la disposition de ces mêmes services pour les hospitalisations. Ce réceptif hôtelier dispose de trente chambres climatisées.

# A La Maison Blanche, non loin de l’Auberge Hilton, cinq cabinets médicaux seront mis à la disposition de ces mêmes services pour des examens plus approfondis. De l’examen primaire à l’hospitalisation.

D’autre part, Dr. Ahmed Khalifa Niasse fait un don de cent ( 100) millions qui seront décaissés à partir du 1er mai. Par tranches de dix( 10) millions pour faire face à des dépenses diverses. Notamment, achats de médicaments, de nourriture, de lits ou paiement du personnel d’appoint et des volontaires.

Ce poste sanitaire sera supervisé par Mme Niasse Nafi Sarr, Sage-Femme d’État.