L’Union européenne (UE) a appelé mardi 12 novembre à une désescalade «rapide et totale» après le regain de tension entre Israël et Gaza, marqué par des frappes israéliennes dans la bande de Gaza et des tirs de roquette en réponse. Cette désescalade est «maintenant nécessaire pour sauvegarder les vies et la sécurité des civils israéliens et palestiniens», a souligné la porte-parole de Federica Mogherini, la cheffe de la diplomatie européenne, dans un communiqué.