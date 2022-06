L’Union africaine demande une enquête après le drame de Melilla

“J’exprime ma profonde émotion et mon inquiétude face au traitement violent et dégradant de migrants africains cherchant à traverser une frontière internationale entre le Maroc et l’Espagne“, a tweeté dimanche soir Moussa Faki.

J’appelle à une enquête immédiate sur cette affaire et rappelle à tous les pays leurs obligations, aux termes de la loi internationale, à traiter tous les migrants avec dignité et à faire porter leur priorité sur leur sécurité et leurs droits humains, tout en réfrénant tout usage excessif de la force”, a ajouté le chef de la Commission de l’UA.

Un second groupe, composé de 28 migrants, sera jugé en outre pour “participation à une bande criminelle en vue d’organiser et de faciliter l’immigration clandestine à l’étranger”, a ajouté Me Ameza.

L’avocat a précisé que la majorité des accusés étaient originaires du Darfour, dans l’ouest du Soudan, en proie à une grave crise alimentaire et où de récentes violences ont fait plus de 125 morts et provoqué le déplacement de 50.000 personnes.

D’autres sont Tchadiens et Maliens, l’un d’eux est Yéménite.

Une cinquantaine d’ONG, dont l’Association marocaine des droits humains (AMDH) et l’espagnole Caminando Fronteras, ont dénoncé “un symbole tragique des politiques européennes d’externalisation des frontières de l’Union européenne”.

“La mort de ces jeunes africains (…) dévoile le caractère meurtrier de la coopération en matière de sécurité sur les migrations entre le Maroc et l’Espagne”, ont-elles ajouté .Le défenseur du peuple (ombudsman) espagnol, saisi par des ONG, a demandé des explications “aux services concernés”.

Au moins 23 migrants ont péri et 140 policiers ont été blessés, selon les autorités marocaines, lors d’une tentative d’entrée de quelque 2.000 migrants dans l’enclave espagnole de Melilla, en territoire marocain.

D'autres sont Tchadiens et Maliens, l'un d'eux est Yéménite .Une cinquantaine d'ONG, dont l'Association marocaine des droits humains (AMDH) et l'espagnole Caminando Fronteras, ont dénoncé "un symbole tragique des politiques européennes d'externalisation des frontières de l'Union européenne".

