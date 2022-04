L’UCS dément les rumeurs sur l’adhésion de Abdoulaye Baldé à la coalition Yewwi Askan Wi

L’Union Centriste du Sénégal, à travers un communiqué parvenu à PressAfrik dément des rumeurs annonçant l’adhésion d’Abdoulaye Baldé à la coalition Yewwi Askan Wi. « Faisant suite aux fausses rumeurs répétitives notées ces derniers jours sur les réseaux sociaux annonçant l’adhésion du Président Abdoulaye Baldé à la coalition Yewwi, l’Union centriste du Sénégal (UCS) tient à informer ses adhérentes et ses adhérents d’ici et de la Diaspora, en plus de l’opinion nationale et internationale, qu’il s’agit de rumeurs malsaines et infondées savamment entretenus pour ternir l’image de notre leader Abdoulaye Baldé ».

« En effet, notre parti a toujours été et demeure un parti organisé où les décisions se prennent ensemble après un large débat démocratique », poursuit le communiqué.

Selon le document aux dernières élections territoriales du 23 Janvier 2022, l’UCS « est sorti de BBY à Ziguinchor et, compte tenu de la nature de ces élections, a laissé l’initiative à ses adhérentes et adhérents des autres localités du pays de choisir librement leur alliance selon les enjeux et l’intérêt de leur localité », précise-t-on dans le communiqué.

D’après la note « au sortir de ces élections territoriales, la coalition UCS Mboolo a gagné sept (7) communes et obtenu plus de cinq cent (500) conseillers élus municipaux et départementaux ».

« l’UCS avec sa coalition UCS Mboolo félicite « ses nombreux élus municipaux et départementaux parmi lesquels des maires, des adjoints aux maires et des secrétaires élus un peu partout au Sénégal », peut-on lire dans le communiqué, signé par Aboubacar Diassy, porte-parole de l’UCS.