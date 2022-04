Cour d’Appel de Ziguinchor : Amadou Moustapha Diatta écope une réclusion criminelle à perpétuité pour avoir assassiné Alimatou Badji

Amadou Moustapha Diatta, né en juillet 1973 à Dakar et domicilié à Kartiak(département de Bignona) a été condamné hier avant le procès de l’affaire Boffa Bayotte , à la réclusion criminelle à perpétuité par la chambre criminelle de Ziguinchor. Il avait tué Alimatou Badji; dont il fut le petit ami, en lui versant de l’au chaude. Avant de mourir, la victime avait confié aux gendarmes qu’Amadou Moustapha Diatta lui avait demandé de divorcer pour qu’elle épouse ce qu’elle avait refusé. A la barre, l’accusé a prétendu que la victime, qui entretiendrait des rapports adultérins avec lui, s’était moqué du fait qu’il n’arrivait pas à avoir une érection.

Les faits qui ont valu les débats d’audience de la Cour criminelle de Ziguinchor remontent au 9 mars 2015, vers 21h30 quand le chef du village de Binghado accompagné par des jeunes de sa localité mettait à la disposition de la brigade de gendarmerie un individu détenteur d’une arme à feu. Et qui tentait de soustraire une moto “Jakarta.” garée dans une cour. Interpellé sur son identité, l’homme qui était mis à la disposition des gendarmes avait dit se nommer Hattab Diédhiou. Mais, après vérification, les gendarmes découvrent qu’il leur avait donné une fausse identité. Son nom était Amadou Moustapha Diatta. Les gendarmes poursuivant leur enquête ont fini par découvrir que leur nouvel invité était activement recherché pour des faits d’assassinat commis le 16 juillet 2013 dans le village de Karthiack, en Casamance, sur la personne de Alimatou Badji.

Auparavant, entendue le 9 aout 2013 sur son lit d’hôpital, cette femme mariée qui venait d’être ébouillantée avait déclaré être revenue à Karthiack pour assister sa mère qui était malade. Elle ajoutait qu’étant au courant de sa présence dans le village, Amadou qui fut son petit ami ne cessait de passer la voir et restait dans la maison jusqu’à des heures tardives. Elle faisait remarquer que son comportement avait poussé ses parents à inviter ce dernier à cesser ses visites. Et Moustapha Diatta n’avait pas apprécié cela. Aussi, Alimatou Badji a fait remarquer que malgré l’injonction de ses parents Amadou venait la voir à la maison. Le 16 juillet 2013, comme à l’habitude, il est passé. Ce jour là, il est venu une première fois à 16 heures et à 22 heures. Elle a soutenu que au cours de leur discussion, Amadou Diatta lui avait de divorcer enfin qu’il puisse l’épouser.

“Face à mon refus, Amadou Moustapha Diatta m’avait retorqué: “si tu pensais que je vais te laisser avec un autre homme, tu te trompes.”, c’est durant cette nuit vers 5 heures du matin qu’il est revenu déverser sur moi de l’eau bouillante.” Avait laissé entendre Alimatou Badji dans sa déposition devant les gendarmes. Malheureusement, cette dernière rendra plus l’âme quelques jours plus tard, des suites de ses brulures. Il ressortait dès lors du certificat de genre de mort établi en date du 9 septembre 2013 que “Alimatou Badji est décédée des suites aux complications d’une brulure thermique au 3e degré à 60% de la surface corporelle.” Entendu sur ces faits par les gendarmes enquêteurs, Amadou Moustapha Diatta avait avoué avoir ébouillanté Alimatou Badji, ce qui a occasionné son décès.

“Je précise aussi qu’en 2012, cette dernière était revenue au village pour assister sa mère qui était malade et qu’à cette occasion je la fréquentais chez elle. Ce qui n’était pas du gout de sa famille. J’avais proposé à Alimatou de divorcer afin que je puisse l’épouser. Elle m’avait même donné son accord sur le principe.” A déclaré le prévenu. Poursuivant, il ajoutait: “un jour alors que je m’apprêtais à entretenir des rapports sexuels avec elle, j’avais subitement perdu mon érection. Et Alimatou s’est beaucoup moqué de moi. Furieux, je suis rentré chez et me suis mis à bouillir de l’eau que j’ai mise dans un récipient. De l’eau très chaude et je suis venu dans la chambre de Alimatou. Elle m’a dit en Diola “c’est quoi?” Mais, sans lui répondre, je lui ai versé tout le contenu sur le corps”, a déclaré Amadou Moustapha Diatta.

A la barre, hier, l’accusé a totalement reconnu les faits. “Non seulement les faits sont graves mais, en les reconnaissant, l’accusé les minimise. C’est pourquoi je demande au tribunal de le condamner à la réclusion criminelle à perpétuité“, a lancé l’avocat général du haut de son perchoir. Statuant publiquement et contradictoirement, le tribunal qui a suivi le procureur général et a condamné le prévenu Amadou Diatta à la réclusion criminelle à perpétuité.