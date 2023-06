«L'Ucad n'a jamais souffert autant de vandalisme, même après la mort d'un...», Ablaye Diagne

La violence et les déchaînements injustifiés sont incontestablement observés au Sénégal. Les bâtiments publics, les établissements et les universités ont été attaqués et même incendiés.

Ce mélodrame, né après qu’Ousmane Sonko ait été condamné à deux ans et une amende de 600000 FCfa dans le cas Sweet Beauty préoccupe au plus haut niveau, les gens imprégnés de valeurs et de principe républicain. Abdoulaye Diagne, Coordinateur du mouvement des étudiants républicains, lutte pour concevoir les actions, la destruction et les actes de vandalisme, enregistrés à l’Université Sheikh Anta Diop de Dakar.

Les scènes de violence se sont intensifiées depuis le verdict condamnant Ousmane Sonko, le chef de Pastef, à deux ans d’emprisonnement et, verser une amende de 600000 FCfa dans le cas Sweet Beauty. En plus des 16 décès enregistrés, une institution de formation pour les journalistes (Cesti) et la Faculté des sciences juridiques de l’Université Cheikh Anta Diop sont brûlés. Plusieurs stations-service attaquées, la station Ter de Rufisque incendiée, des espaces de Commerce Auchan et ceux d’individus ont souffert de la fureur des manifestants.

En dépit d’un déploiement de l’appareil de sécurité, les scènes de violence continuent d’être enregistrées depuis l’annonce du verdict, condamnant le dirigeant de Pastef, Ousmane Sonko. Pillage, violence, voies de fait et vol de biens d’autrui. Une image vraiment foncée se lève avec des images sombres qui donnent la sueur froide. Par exemple, le Coordinateur National du Mouvement des Etudiants Républicains, Abdoulaye Diagne, Scandalisé par les scènes de violence, le Centre des Oeuvres universitaires de Dakar (Coud) déplore avec force les actes de destruction. Le jeune député parle des multiples efforts du gouvernement avec un investissement de plusieurs milliards de dollars de la FCFA pour élever le niveau d’éducation des élèves. Ces investissements du Président de la République, Macky Sall, selon lui, ont radicalement changé la face de l’Université Cheikh Anta Diop.Le gouvernement de Macky Sall a réalisé des réalisations énormes avec une amélioration réélue des conditions de vie et d’études des étudiants. Dans ce contexte, l’Etat a procédé à une hausse du nombre de bénéficiaires de bourses et, une réévaluation. Le Social Campus a été rendu beaucoup plus attrayant avec des dispositions d’espace, répondant aux normes européennes pour faciliter et encourager une meilleure expérience pour les apprenants.

Le coordonnateur de la rencontre regrette que l’Université ait toujours connu les sautes d’humeur depuis 1960. Mais aucun de ces mouvements n’a atteint une dimension ni pris une telle tournure. Auparavant, il y avait des cas isolés comme celui qui a causé la mort de Balla Gaye. Souvent, il s’agissait d’étudiants blessés au cours d’échanges de pierres et de grenades lacrymogènes. Mais, le Coud, les facultés et les bibliothèques n’ont jamais porté le poids de la fureur des étudiants contestataires.

Trouvant d’inadmissible, les destructions du Coud, du Centre des Sciences et techniques d’information, de la Facultés des Sciences juridiques, de la Faculté des lettres et Sciences Humaines et des Bibliothèques brûlées. Les archives détruites représentent une perte importante de la mémoire de l’Université.

Ces destroyers, auteurs de ces scènes, visibles sur une vidéo ne semblent pas être conscients de la gravité de leurs gestes. L’université, dit-il, doit répondre à son crédo, consistant à rester conforme à la volonté de Cheikh Anta Diop, Léopold Sedar Senghor et d’autres intellectuels et académiques qui ont gagné l’influence internationale du Sénégal.

Par ailleurs, Abdoulaye Diagne critiquant le comportement anti-républicain des assaillants, demande une introspection de la situation. En outre, il préconise des comportements civilisés et une citoyenneté active. « Plus jamais ça ! », affirme le membre.