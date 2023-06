Tension politique : « Macky devrait prendre la parole, réclamer le calme, la responsabilisation, suspendre ce dialogue... »

Il n’appartient pas à Antoine Diome de diriger le pays, déclare le Dr Babacar Diop qui dénonce le silence du Président Macky Sall, malgré les morts lors des manifestations. Le dirigeant de Fds Les-Guelwaars était l’invité ce dimanche du programme « Grand Jury » sur Rfm.

Antoine Diome « n’est pas en tête du Sénégal…«

Le Président de la République est à la tête de l’État. Aussi devrait-il s’exprimer, appeler au calme, à la responsabilité, suspendre le dialogue qu’il a engagé. Il doit être à l’apogée de ces évènements qu’il a lui-même créés… Ce n’est pas à Antoine Diome de mener le pays. Et d’après les événements, On sent qu’Antoine Diome dirige ce pays. C’est lui qui empêche Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor, citoyen sénégalais qui quitte Ziguinchor pour venir faire sa promenade à Dakar, a déploré le maire de Thiès.

Trop de victimes…

C’est Antoine Diome qui fait l’objet d’une assignation à résidence alors qu’il n’est ni juge ni procureur…