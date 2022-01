Justice: Pour une tasse de lait caillé, un étudiant frappe sa mère á Louga

Domicilié au quartier Santhiaba de Louga, Moulaye Sarr a été attrait hier mardi devant la barre du Tribunal d’instance de Louga. Pour une banale histoire de lait caillé, le jeune étudiant a donné un coup-de-poing à sa maman, rapporte « L’Observateur ». Les faits qui lui sont reprochés remontent au 25 décembre dernier. Ce jour-là, Moulaye Sarr a commencé á frapper sa nièce, très remontée contre l’attitude de son jeune frère, la maman de l’enfant, lasse de lui remonter les bretelles, a décidé de porter plainte contre lui. Mais le mis en cause a refusé de déférer à la convocation, en continuant de rendre la vie dure à ses proches.

Ainsi, après avoir pris le repas, une tasse de lait caillé lui a été servie par sa maman. Ne voulant pas se limiter à sa part, il a attendu que sa mère sorte de la maison pour aller encore boire une forte quantité du lait caillé gardé dans le réfrigérateur. Malheureusement pour lui, il sera dénoncé par un membre de sa famille qu’il ne parvenait pas à identifier. Bouillant de rage dans la mesure où sa maman l’a réprimandé à cause de son mauvais comportement, le jeune homme a contre-attaqué. Avant même qu’elle ne termine ses réprimandes, Moulaye Sarr s’est jeté sur elle pour lui porter un violent coup de poing á la figure. Celle-ci très atteinte est tombée à terre.

Informés, les éléments du commissariat central ont procédé à l’arrestation du mis en cause. Face au représentant du Ministère public, le prévenu a déclaré qu’il était entré dans une colère noire ce jour-là, parce que sa grande sœur l’avait injurié et a reconnu les faits. Au délibéré, le prévenu, déclaré coupable du délit de violence et voie de fait, a été condamné à 6 mois, dont un ferme.