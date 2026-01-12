Logement de fonction :L’ancien ministre de l’Intérieur sous Macky Sall condamné à verser 20 millions de francs CFA à la Sogepa

L’ancien ministre de l’Intérieur sous Macky Sall, Mbaye Ndiaye, est désormais fixé sur son sort. Le tribunal correctionnel de Dakar a rendu son délibéré, ce jeudi, dans l’affaire l’opposant à la Société nationale de gestion et d’exploitation du patrimoine bâti de l’État (Sogepa).

Poursuivi pour destruction de biens appartenant à l’État, l’ancien ministre a bénéficié d’un renvoi des fins de la poursuite (relaxe pénale), rapporte Les Échos. Toutefois, le juge a retenu à son encontre une faute civile liée aux dégradations constatées dans son ancien logement de fonction. En conséquence, Mbaye Ndiaye a été condamné à verser 20 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts à la Sogepa, alors que cette dernière, représentée par Me Ndoumbé Wane, réclamait initialement 43 millions.

L’affaire portait sur l’état d’un logement de fonction occupé par Mbaye Ndiaye pendant douze ans, de 2012 à 2024, et restitué après la chute du régime précédent. Lors de la reprise des lieux, la Sogepa avait relevé notamment l’absence de portes et de fenêtres, ainsi que diverses dégradations.

À la barre, l’ancien ministre avait assuré avoir réalisé d’importants travaux de rénovation à ses propres frais durant son occupation, tout en déclarant assumer, en tant que chef de famille, sa part de responsabilité quant aux manquements constatés au moment de son départ, rappelle le quotidien d’information.