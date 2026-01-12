Mali: plusieurs usines attaquées dans la région de Kayes à l’ouest du pays

Au Mali, le blocus économique décrété sur le carburant en septembre dernier par les jihadistes s’étend aux unités industrielles. Des usines appartenant à des hommes d’affaires maliens et indiens ont été attaquées dimanche 11 janvier par de présumés jihadistes affiliés à al-Qaïda dans la région de Kayes dans l’ouest du Mali.

Trois unités industrielles ont été visées tôt ce dimanche 11 janvier par de présumés jihadistes affiliés à al-Qaïda. Ces unités produisent du ciment, de la chaux et de l’enduit dans la région de Kayes à l’ouest du Mali. Les assaillants sont arrivés sur les lieux à motos, lourdement armés. Ils étaient 150 à 200 selon les sources. Scindés en deux groupes, ils ont attaqué et brûlé les trois usines.

Les scènes filmées ont été diffusées sur les réseaux cociaux. Un élu de la région s’est rendu sur les lieux après le départ des jihadistes. Il décrit une situation chaotique. Des sacs de ciments en feu, des bâtiments détruits. Les dégâts considérables. « Il faut tout reconstruire » nous a confié un autre interlocuteur de la localité de Bafoulabé. Il ajoute que « les jihadistes ne veulent plus que les usines fonctionnent ».

D’après nos informations au moins quatre personnes ont été enlevées sur un des trois sites attaqués. En juillet dernier, les jihadistes avaient déjà attaqués des usines dans la même région. Des employés étrangers notamment indiens avaient été enlevés. Ils sont toujours aux mains du groupe armé affilié à al-Qaïda.