Liverpool répond aux rumeurs envoyant Sadio Mané au Real Madrid

Liverpool sort enfin du silence pour parler des rumeurs de transfert concernant Sadio Mané. L’attaquant vedette des Reds est souvent annoncé au Real Madrid par les médias européens.

Mané a été l’un des grands artisans de l’ascension de Liverpool au sommet du jeu mondial. Devenu un joueur de classe mondiale sous la tutelle de Jurgen Klopp, le Sénégalais faisait partie des finalistes du Ballon d’Or l’an dernier, après avoir aidé les Reds à devenir champions du monde et d’Europe. Vu sa saison exceptionnelle, ce n’était qu’une question de temps avant que la spéculation ne se déclenche sur son avenir.

La rumeur la plus répandue l’envoie à Madrid cet été. Zinedine Zidane n’a jamais caché son admiration pour l’attaquant sénégalais de 28 ans.

Liverpool veut garder Mané

Malgré les enjeu financiers, Liverpool n’a pas l’intention de vendre son attaquant vedette. Selon The Athletic, le conseil d’administration du club a véritablement et définitivement tranché et souhaite garder Mané.