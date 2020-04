Covid-19 : CRBC Sénégal accompagne l’Etat du Sénégal

Pour contribuer à la mobilisation nationale contre le Covid-19 au Sénégal, et en accompagnement des efforts et mesures du Ministère des Infrastructures, des transports terrestres et du Désenclavement, l’entreprise China Road Bridge Corporation (CRBC Sénégal), chargée de l’exploitation des autoroutes Ila Touba et Aibd-Mbour-Thiès et de l’exécution du projet de Bus Rapid Transit à Dakar a versé cinquante millions de F CFA (50 000 000 FCFA) au Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 ce jeudi 26 mars 2020 par chèque au trésor.



Cette contribution vient renforcer son engagement sociétal, en plus de l’ensemble de mesures fortes prise, en direction de ses employés, à l’appel du Gouvernement, pour lutter contre la propagation du coronavirus :

• Aide à la construction de la zone de quarantaine de l’hôpital de Dalal Jamm

• Réajustement du personnel, avec 53% des effectifs, mis en congés mais payés

• Dotation à l’ensemble du personnel d’exploitation de l’autoroute et de l’escadron autoroutier de la gendarmerie en gel hydro alcoolysé anti bactériens, gants et masques de protection,

• Désinfection systématique de toutes les cartes de péage manuelles, avant toute remise en circulation

• Désinfection systématique de toutes les gares de péage deux fois par semaine

• Spots de sensibilisation sur la prévention des épidémies quotidiennement diffusés sur le réseau intranet et aussi, les sites et réseaux sociaux

• Salle d’isolation rapide mise en service, en cas d’anomalie de la température corporelle d’un agent….

CRBC SENEGAL renouvelle son engagement sociétal auprès du gouvernement et au service des populations