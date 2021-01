Liverpool – Michael Owen: “Salah est trop égoïste, il n’a jamais été trop passeur”

Michael Owen tacle Mo Salah! L’ancien attaquant des Reds reproche à l’égyptien d’être trop égoïste. “Salah est trop égoïste. Il ne passe pas le ballon. Il n’a jamais été trop passeur, mais maintenant c’est trop”, a confié Owen dans des propos accordés au média espagnol, Sport.

La légende d’Anfield a souligné l’individualisme de plus en plus criant de Mohamed Salah qui l’inquiète tout particulièrement. “J’en arrive à un point où je me retrouve pendant les matchs à dire : allez passe !”

Mohamed Salah reste sur une série de quatre matches sans le moindre but marqué.