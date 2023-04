Si à Ngor, le discours est que “la gendarmerie a décidé de prendre une parcelle communale pour y ériger une caserne sans consultation alors que la mairie avait un projet de lycée sur le site”, du côté de l’État ça a été le silence total durant le weekend. Pendant ce temps, à Ngor, conscients qu’ils pourraient être des «cibles désignées», si un terme n’est pas mis à cette situation, des responsables politiques comme Mame Mbaye Niang et Youssou Ndour ont décidé de se rapprocher des notables de Ngor pour négocier. Et trouver une sortie de crise. Le vendredi dernier, ce sont des dizaines de jeunes qui, passant par les plages, auraient réussi à entrer aux Almadies s’en prendre à des maisons présumées appartenir à des pontes du régime. Si les maisons de Pape Diop et d’Abdoulaye Baldé n’ont reçu que des jets de pierres et de cocktails molotov, une partie de la rutilante demeure de Farba Ngom, le griot et homme de confiance du chef de l’État, Macky Sall, a été incendiée. A Ngor, personne n’a voulu revendiquer ce crime d’incendie volontaire.