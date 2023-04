Joe Biden annonce sa nomination à la présidence en 2024 : un combat pour l’âme des Etats-Unis

Le président américain, Joe Biden, âgé de 80 ans, a annoncé aujourd’hui sa candidature aux élections présidentielles américaines de 2024, Affirmant que la lutte pour l’âme du pays n’est pas encore terminée et que sa présidence mérite un deuxième mandat pour poursuivre les réformes en cours.

Dans une vidéo diffusée ce mardi, Joe Biden présente l’élection de 2024 comme un combat contre l’extrémisme républicain, laissant entendre qu’il a besoin de plus de temps pour concrétiser sa promesse de restaurer le caractère de la nation. « Quand je me suis présenté à la présidence il y a quatre ans, j’ai dit que nous étions en lutte pour l’âme de l’Amérique. Et nous le sommes toujours », déclare-t-il dans la vidéo, qui s’ouvre sur des images de l’insurrection du 6 janvier 2021 et des militants pour les droits à l’avortement manifestant devant la Cour suprême des États-Unis.

La quatrième et dernière campagne présidentielle de Biden reposera sur des thèmes similaires à ceux de 2020. Tout comme lors de sa précédente campagne, il fait appel aux idéaux de la nation, en particulier face à la menace d’un retour de Trump. Sa vidéo d’annonce met en garde contre les « extrémistes MAGA » qui, selon lui, « dictent les décisions que les femmes peuvent prendre en matière de santé, interdisent des livres et disent aux gens qui ils peuvent aimer ». « Chaque génération d’Américains a été confrontée à un moment où elle a dû défendre la démocratie, défendre nos libertés personnelles, défendre le droit de vote et nos droits civils », ajoute-t-il. « Et c’est notre moment. »

La campagne de Joe Biden s’appuiera également sur la promotion des réalisations accomplies au cours des deux premières années de sa présidence et sur l’argument selon lequel il a besoin de plus de temps pour « terminer le travail ». « Je sais que nous le pouvons », conclut-il.