Liste des Lions : Idrissa Gueye, Abdallah Sima… zappés !

Le sélectionneur national vient de publier la liste des joueurs convoqués pour les deux rencontres de qualification à la coupe du monde 2026 face au Soudan et la RD Congo (5 et 9 septembre 2025). Présents lors du deniers rassemblement, certains joueurs ont ainsi été laissés à quai.

Pour les deux prochaines rencontres décisives pour la qualification au mondial 2026, Pape Thiaw a décidé de faire sans Idrissa Gueye (FC Metz), Mamadou Lamine Camara (RS Berkhane) et Abdallah Sima (Brighton).

Moins performants que par rapport à la période du denier rassemblement, l’ancien des Glasgow Rangers et le jeune messin payent sans doute le retour de l’indiscutable Sadio Mané quo s’est retrouvé une seconde jeunesse avec Al Nassr en ce début de saison.

Quant à Mamadou Lamine Camara qui a été convoqué pour la première fois avec les A en juin dernier tout comme Idrissa Gueye,