Kafountine : Plus de 150 kg de chanvre indien saisis par la gendarmerie

Dans la nuit 28 août, les hommes de l’adjudant Ngom ont réalisé une importante saisie de chanvre indien à l’entrée de la commune de Kafountine. Au total, plus de 150 kg de drogue ont été interceptés lors de cette opération.

Le trafiquant transportait la marchandise à bord d’une moto à trois roues. Repéré par les forces de l’ordre, il a tenté de prendre la fuite, déclenchant une course-poursuite. Acculé, il a fini par abandonner à la fois le véhicule et la cargaison pour se fondre dans la nature.

La saisie, qualifiée de fructueuse par les autorités, constitue un nouveau coup dur porté au trafic de stupéfiants dans la région de Ziguinchor.