L’intelligence émotionnelle au service du bien-être et des relations (Par doyen Ismaela Mbaye)

Les hauts et les bas donnent du sens à la vie. La maîtrise de soi est la capacité de résister aux émotions fortes. Contenir ses émotions est la clé du bien-être affectif. Le but est l’équilibre et non l’extinction des émotions.

Chaque sentiment possède une signification. Une vie sans passion, serait morne et coupée de tout ce qui fait la richesse de l’existence. Lorsque les émotions sont trop affaiblies, elles créent ennui et distance, non maîtrisées, elles provoquent angoisse, fureur et dépression. Pour se sentir bien, il faut non pas éviter les sentiments pénibles, mais contenir les émotions orageuses.

Le respect, l’amabilité et la compassion désarment l’hostilité. Pour apaiser la tension, il faut être capable de voir les choses du point de vue d’autrui et comprendre, même si on ne le partage pas(légitimation). On peut aussi reconnaître ses propres erreurs, sa responsabilité si on estime avoir tort. Légitimer le point de vue de l’autre, c’est montrer qu’on écoute avec attention, qu’on accepte son sentiment. Légitimer c’est reconnaître des qualités que l’on apprécie chez l’interlocuteur et d’en faire l’éloge. La légitimation du conjoint contribue développer un capital de sympathie positif, facteur d’épanouissement familial. Développement personnel.

