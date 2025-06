La Coopération Sino-Sénégalaise : Un Pilier Stratégique pour la Transformation Économique et l'Intégration Régionale en Période d'Incertitudes Financières (Par Dr. Seydina Oumar Seye)

Dans un contexte mondial marqué par des incertitudes financières et des recompositions géoéconomiques, le Sénégal, sous l’impulsion du tandem Président Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, renforce son partenariat stratégique avec la Chine. Cette collaboration, illustrée par la visite officielle prévue du 22 au 27 juin 2025 , s’inscrit dans une dynamique de diversification des alliances économiques et de consolidation des infrastructures critiques. Cette contribution explore comment la coopération sino-sénégalaise, à travers des initiatives comme la Route de la Soie et l’interconnexion des capitales régionales, catalyse une transformation systémique de l’économie sénégalaise, tout en relevant les défis du financement de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF).

Le Partenariat Stratégique Sino-Sénégalais : Un Levier Géostratégique

Renforcement des Relations Bilatérales dans un Contexte Global

La récente audience accordée par le Premier ministre Ousmane Sonko à l’ambassadeur chinois Li Zhigang souligne l’importance accordée à ce partenariat. La Chine, premier investisseur étranger en Afrique, appuie le Sénégal dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l’énergie et l’industrialisation. Cette visite officielle, qui inclura une participation au Forum économique mondial de Davos en Chine , permettra au Sénégal de plaider pour des investissements structurants et une représentation africaine plus forte dans les instances économiques internationales.

La Chine comme Acteur Clé dans un Monde en Mutation

Face aux turbulences financières globales (crises des dettes souveraines, inflation, tensions commerciales), la Chine offre une alternative crédible grâce à des mécanismes de financement souples, tels que les prêts concessionnels et les partenariats public-privé (PPP). Le Sénégal, en misant sur cette coopération, sécurise des flux d’investissements directs étrangers (IDE) essentiels à la vision Sénégal 2050.

La Route de la Soie et le Financement des Infrastructures Structurantes

Les Rails du Développement : Interconnexion des Capitales Régionales

Un des axes majeurs de la coopération sino-sénégalaise est le développement d’infrastructures ferroviaires et routières intégrées. Le projet d’interconnexion des capitales régionales par le rail vise à :

Désenclaver les zones rurales et stimuler les échanges intra-régionaux.

Faciliter l’acheminement des matières premières vers les hubs manufacturiers (exemple : les usines de transformation agro-industrielle).

Réduire les coûts logistiques, renforçant ainsi la compétitivité du Sénégal dans la ZLECAF.

Les Infrastructures d’Envergure : Usines et Parcs Industriels

La Chine accompagne le Sénégal dans la création de zones économiques spéciales (ZES) et d’usines de transformation, notamment dans les secteurs :

Agroalimentaire (valorisation des produits locaux comme l’arachide et le poisson).

Phosphates et mines (avec des partenariats technologiques pour une transformation locale).

Énergies renouvelables (solaire et éolien) pour une industrialisation sobre en carbone .

La ZLECAF et les Défis du Financement Régional

1. Le Rôle de la Chine dans l’Intégration Africaine

La ZLECAF, bien que prometteuse, peine à mobiliser des financements suffisants pour ses projets transfrontaliers. La Chine, via des institutions comme la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII), pourrait :

Financer des corridors économiques reliant le Sénégal à ses voisins (ex. : Dakar-Bamako).

Soutenir les PME africaines via des lignes de crédit dédiées aux exportations intra-africaines .

2. Les Enjeux de la Souveraineté Économique

Si les financements chinois sont vitaux, leur optimisation requiert :

Une gouvernance rigoureuse* pour éviter les pièges de la dette (ex. : clauses de transparence dans les contrats).

Un transfert de technologies* pour garantir une réelle montée en compétence des acteurs locaux.

Perspectives et Recommandations pour un Modèle Gagnant-Gagnant

1. Pérenniser les Acquis

Miser sur la formation professionnelle pour maximiser l’impact des investissements chinois.

Créer des fonds souverains dédiés aux infrastructures, associant capitaux chinois et africains.

2. Anticiper les Risques Géopolitiques

Diversifier les partenariats (ex. : coopérations triangulaires avec l’UE ou les BRICS).

Renforcer le dialogue politique pour aligner les projets sur les priorités nationales (emploi jeunes, transition écologique).

En conclusion

La visite officielle d’Ousmane Sonko en Chine en juin 2025 symbolise l’ambition sénégalaise de transformer l’essai d’une coopération sino-africaine rééquilibrée. En s’appuyant sur la Route de la Soie, les infrastructures ferroviaires et la ZLECAF, le Sénégal peut devenir un hub économique régional, à condition de maîtriser les paramètres financiers et technologiques de cette alliance.

Sources :

– [Primature du Sénégal](https://primature.sn/publications/actualites/audience-du-premier-ministre-ousmane-sonko-lambassadeur-extraordinaire-et) .

– Articles de PressAfrik, RTS, et analyses des audiences diplomatiques .

Dr. Seydina Oumar Seye