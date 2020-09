Linguère : Deux candidates au Bfem accouchent en plein examen

Les candidates H.K. et S.D. n’ont pas terminé le reste des épreuves du BFEM de cette année. Et pour cause, elles ont accouché toutes les deux en plein examen du BFEM.



La première s’est retirée de la course le jour où elle a accouché tandis que la seconde a eu le courage de se présenter le lendemain dans son centre d’examen pour tenter de continuer les épreuves. Ne pouvant plus supporter la douleur en salle, S.D. s’est retirée dans une maison située en face du centre d’examen. Allongée sous la véranda, la candidate se tordait de douleur. Etant donné que les occupants de cette maison savaient qu’elle portait une grossesse, le président du jury a été aussitôt averti de même que ses parents. Ainsi, la future maman a été évacuée dans une structure sanitaire de la place.

Ces deux candidates pourtant mariées devront certainement attendre l’année prochaine pour prétendre décrocher leur diplôme de BFEM. Cette situation pose une nouvelle fois la lancinante question des mariages précoces qui plombent le système éducatif à Linguere. Ce phénomène très récurent au Djoloff constitue un réel blocage pour le maintien des filles à l’école.

Seneweb