Le Conseil économique, social et environnemental a un nouveau bureau

Le Conseil économique, social et environnemental (Cese!) a ouvert hier sa deuxième session ordinaire de l’année 2020, dont le thème est : «Les effets de la pandémie COVID-19 sur le système de Santé du Sénégal». Avant de démarrer les travaux, l’institution a renouvelé d’abord son bureau. Aminata Touré qui préside l’institution, est secondée par six vice-présidents.

Selon « L’As », ils sont respectivement Baïdy Agne, Mody Guiro, Me Amadou Moustapha Ndiaye, Oumar Bâ, Ndèye Fatou Sougou et Oula Ndiaye. Les six secrétaires élus sont : Ibrahima Mbow, Mme Adja Coumba Ndiaye, Awa Cheikh Mbengue, Ndiouck Mbaye, Gade Sall et Maguèye Ndiaye.