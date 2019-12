Limogeage commissaire Ndour : «Ce n’est pas la première fois…» (ex-commissaire)

Hier mardi, le chef du Commissariat central de Dakar, Mamadou Ndour, a été relevé de ses fonctions. Ceci, quelques jours après la manifestation de Guy Marius Sagna et Cie devant les grilles du palais présidentiel.

Pour le commissaire divisionnaire de police à la retraite, Ba Samba Camara, il fallait faire preuve de clémence à l’égard du commissaire central Mamadou Ndour.

L’expert en sécurité de renseigner que ce n’est pas la première fois qu’un commissaire central est limogé à la suite d’un incident.

«Je trouve la décision assez excessive. Ce n’est pas encourageant, parce que quelqu’un qui vient tout juste de faire deux mois, qui n’a même pas encore pris ses aises dans son bureau, on le limoge comme ça. Ce qui est certain, est que ce limogeage est lié à cette affaire Guy Marius Sagna et cela montre qu’il faudrait aussi, du point de vue sécuritaire, que toutes les responsabilités soient situées», déclare-t-il. Avant de souligner que plusieurs commissaires de police centrale ont été remerciés.

«En 1987, il y a eu un cas pareil. Lorsqu’il y a eu les événements de la police. L’on se souvient des armements des Thiantacounes où le commissaire central a été relevé de ses fonctions. Il y a eu aussi un déficient mental qui avait jeté un caillou sur le palais présidentiel».

Le commissaire Ba Samba Camara n’a pas manqué de rappeler l’importance de ce poste de commissaire à la police centrale.

«Le poste de commissaire central est extrêmement sensible et stratégique. Mais on aurait dû être un peu plus clément avec le commissaire Mamadou Ndour», a-t-il plaidé sur Rfm.