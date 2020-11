Limogé, Oumar Youm déclare encore sa flamme à Macky Sall

Dans une lettre qui en dit long, Oumar Youm, malgré son limogeage se tient à la disposition du Président Macky Sall à qui il souhaite de la réussite dans le nouvel attelage gouvernemental.

Je rends Grâce à Allah le Détenteur du Pouvoir, qui décide de Tout et qui a pouvoir sur Tout. Gloire à son Prophète Seydina Mouhamed SAW, le Meilleur des créatures.

Reconnaissance éternelle à mes parents, à ma famille biologique et politique pour les soutiens multiformes et leur accompagnement sincère et affectueux durant cette mission exaltante pour laquelle j’ai fait de mon mieux pour répondre aux aspirations des populations et aux attentes de Monsieur le Président de la République.

Excellence, Monsieur le Président de la République, j’ai pas les mots suffisamment forts pour vous exprimer ce que je ressens réellement au fond de moi-même sinon vous dire MERCI pour la considération mêlée à l’affection, la confiance et l’ambition pour moi.

A mes collaborateurs dans cette formidable aventure, dans l’exercice de la mission j’ai été certainement, par endroit, excessif, pressé, maladroit voire même grossier à votre égard. Je sollicite humblement votre pardon et vous assure du mien.

À notre Président de la République Macky SALL, mon soutien loyal et constant et surtout mes vœux de succès pour la mission que vous accomplissez avec foi, courage et discernement.

Remettons-nous tous au travail, seul gage de notre liberté, de notre souveraineté et de notre prospérité.

Que Dieu bénisse le Sénégal !!!