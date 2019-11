« Inadmissible », « opportuniste »: d’ordinaire bienveillante lorsque les clubs belges défient les ténors de la C1, la presse flamande a cloué Mbaye Diagne au pilori après son pénalty raté mercredi à Paris, qui aurait dû être tiré par le capitaine de Bruges Hans Vanaken, désigné par l’entraîneur.

Déstabilisé par le défenseur parisien Thiago Silva dans le grand rectangle, alors que Paris menait 1-0, Diagne a voulu se faire justice lui-même à la 76e minute. Mais son tir à ras de terre a été capté sans difficulté par Keylor Navas, et le score est resté identique jusqu’à la fin du match.

« Inadmissible. Dégoûtant. Egoïste et égocentrique », s’est indigné le quotidien Het Nieuwsblad, pour qui l’attaquant doit être envoyé « plusieurs mois en tribune ».

« Un Diagne opportuniste donne un arrière-goût amer à la belle soirée de Bruges », écrit la télévision flamande sur son site.

Diagne: « J’ai fait une grosse erreur »

« Il a tout gâché. Quel égoïste », cingle l’ex-joueur de Bruges Marc Degryse dans Het Laatste Nieuws. « Vanaken était le tireur désigné. A raison, car il rate rarement », condamne encore l’ancien Diable Rouge.

Face à ce torrent de critiques, Mbaye Diagne a présenté ses excuses sur Instagram. « J’ai fait une grosse erreur. Je veux m’excuser d’abord auprès de l’entraîneur, auprès du capitaine, de tous les autres équipiers et bien sûr des supporters », a indiqué le Sénégalais.

Pour autant, cela ne va pas arranger les affaires de l’attaquant des Lions arrivé cet été à Bruges et souvent sur le banc des remplaçants. Après avoir fini en tête des buteurs en Turquie l’année dernière (30 buts), Diagne a un peu de mal en Jupiler League où il n’a marqué que 4 buts en 14 journées. Pour ne rien arranger, il n’a pas été non plus retenu pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2021 avec le Sénégal.