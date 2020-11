Ligue des champions : Édouard Mendy retrouve son ancien club.

Le déchirement des séparations s’achève lors des retrouvailles. Mercredi, les joueurs du Stade Rennais, s’ils vont découvrir Stamford Bridge, l’antre des Blues de Chelsea, vont surtout retrouver Edouard Mendy.

Le gardien sénégalais, recruté par le club londonien pour 28 millions d’euros lors du dernier mercato, a marqué de son empreinte et de son envergure son passage à Rennes, au point de devenir le vice-capitaine de Julien Stéphan. Si

« Ça va être spécial pour lui de jouer ses anciens potes. Il y a une gestion des émotions très importante », souligne Sébastien Hamel, l’entraîneur des gardiens du Stade de Reims, où Mendy a joué trois saisons.

Recommandations de Petr Cech

Toutefois, peu de chance que le grand Edouard ait les gants qui tremblent contre ses anciens coéquipiers. Surtout au vu de son remarquable début de saison avec Chelsea. « Merci à Rennes de nous l’avoir vendu. Il vient d’enchaîner quatre matches sans encaisser de buts, ce qui est une première en Angleterre », sourit Frank Lebœuf, ancien Blues et observateur privilégié de son ancienne équipe.

Mendy enchaîne les performances de haut vol, ce qui lui a permis de déboulonner Kepa de sa place de n° 1, laissant l’Espagnol à ses doutes et ses bourdes après son transfert record de 80 millions d’euros. « Ses débuts sont encourageants. Personne ne le connaissait à son arrivée, il a été recruté sur les recommandations de Petr Cech et Christophe Lollichon », observe Liam Twomey, journaliste qui suit Chelsea chaque semaine pour The Athletic.