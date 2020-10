Ligue 1,Accusé d’avoir mordu la joue du gardien de Valenciennes: Ousseynou Thioune réfute toutes allégations de Morsure

Accusé d’avoir mordu la joue du gardien de Valenciennes à la fin du match, le milieu de terrain du FC Sochaux, Ousseynou Thioune, a donné sa version des faits ce dimanche. Il conteste le terme de morsure et reproche à son vis-à-vis d’avoir tenu des propos racistes à son encontre.

Les images de BeIN Sports montrant l’altercation entre Ousseynou Thioune et Jérôme Prior vont être disséquées plan par plan. Elles auront un poids conséquent sur les décisions à prendre lors de la prochaine commission de discipline. Accusé par le gardien valenciennois de lui avoir mordu la joue, le milieu de terrain du FCSM risque de payer très cher son terrible coup de sang. Mais au lendemain des faits et de ces regrettables scènes d’après-match , Ousseynou Thioune restait ferme sur sa position. Il réfute le terme de morsure, conteste être la cause de cette lésion au visage. Et accuse Jérôme Prior d’avoir tenu des propos racistes à son encontre à plusieurs reprises pendant le match. Une version recueillie ce dimanche matin…