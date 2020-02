Ligue 1, 10e journée : Gf, un champion mal en point, Dsc et As Douanes talonnent le leader Tfc

Elle avait pourtant démarré cette saison comme elle avait terminé la précédente. Génération foot, championne en titre de la Ligue 1 avait réussi à enchaîner deux victoires d’affilée. Mais les Grenats sont en train de traverser des moments difficiles en championnat.

Depuis la deuxième journée, elle n’arrive plus à s’imposer. Pis encore, les académiciens ont essuyé leur cinquième défaite, hier, à domicile, devant Dakar Sacré-Cœur sur la marque de 2-1. Un match qui comptait pour la 10e journée.

Une défaite qui envoie les pensionnaires de Déni Biram Ndao en bas du tableau. Génération foot est actuellement dernière au classement avec 9 points -4.

Teungueth Fc (24 points) reste leader malgré son match nul (1-1) face à Niarry Tally. Il est suivi par Dsc (18 points + 6) et As Douanes (18 points+4). Ces derniers ont battu respectivement Gf et Casa Sports par 1-0.

Résultats

Jaraaf-Ndiambour : 0-1

Gf-Dsc : 1-2

As Pikine-Stade de Mbour : 0-0

Ngb-Tfc : 1-1

Casa-As Douanes : 0-1

Cneps-Us Gorée : 1-1

Mpc-Diambar : 2-2