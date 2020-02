Porokhane : Serigne Mountakha demande à Aïda Diallo de s’inspirer de Sokhna Diarra Bousso

Sokhna Aïda Diallo, a été une fois encore reçue à Porokhane, par le Khalife général des Mourides, selon « L’Observateur », qui souligne que la veuve de Cheikh Béthio Thioune a transmis son «ziar» à Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, et a remis au Khalife 30 tonnes de riz et une enveloppe de 10 millions FCfa en guise de contribution à l’organisation du Magal de Porokhane, prévu le 5 mars prochain.

Remerciant son hôte de son geste, Serigne Mountakha s’est adressé à l’épouse du défunt guide des thiantacounes : «Vous m’aviez manifesté votre disponibilité à vous repentir et à vous engager de ne plus poser d’actes qui vont à l’encontre des enseignements de l’islam, nous avons accepté volontiers vos excuses tout en espérant qu’elles soient sincères et que vous allez vous conformez aux enseignements de l’Islam. Je vous exhorte au respect strict de ces recommandations qui ne vous feront que du bien. Inspirez-vous de Sokhna Diarra Bousso qui repose ici (Porokhane).»