LICENCIEMENTS AU SOLEIL : « IL EST TEMPS QUE LES AUTORITÉS RÉAGISSENT »

Alors que les gens n’ont pas fini d’épiloguer sur le licenciement de Madame Croquette, le Directeur général du Soleil vient encore de poser un acte qui va susciter la polémique. Il a démis le Directeur de l’administration général et son adjoint de leurs fonctions. Motifs : Mystère et boule de gomme pour le moment.

En tout état de cause, cette dernière décision prise par Yakham Mbaye n’agrée par le secrétaire général du Synpics au Soleil, Maguette Ndong. Lequel indique que cette décision vient corroborer tout ce qu’il avait dit cette semaine que M. Mbaye gère le Soleil avec les menaces, avec les licenciements en à plus finir. « Nous en avons assez d’un directeur qui passe tout son temps à intimider le personnel, à proférer des menaces et surtout à licencier. Sous Yakham Mbaye, on a assisté à 7 licenciements en moins de trois ans. Donc, la coupe est pleine. Les travailleurs ont peur et ils ne savent pas actuellement à quel saint se vouer. Nous pensions que Yakham allait venir régler notre problème. Mais à notre grande surprise, c’est avec les menaces, la peur, les intimidations qu’il gère, en ce moment, Le Soleil », dénonce Maguette Ndong. Qui, poursuivant son argumentaire, interpelle les autorités pour que cette situation soit réglée. « Il est temps que les autorités sachent que celui qui gère le Soleil actuellement ne le gère pas avec la sérénité qui sied. Donc, il est temp que les autorités réagissent parce que nous sommes tous menacés et nous n’allons pas laisser Yakham Mbaye faire n’importe quoi au Soleil. C’est toujours avec fracas qu’il prend ses décisions, sans pour autant s’en référer à personne. Le personnel a peur et nous voulons qu’il y ait de la sérénité dans cette maison parce que le Soleil ne se gère pas sur un coup de tête », dit-il.