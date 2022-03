La nouvelle de la libération de Ballé Diouf au Cameroun est parvenue à sa famille au moment où cette dernière recevait une délégation de Médecins sans frontières (MSF). Pendant plus d’un mois, ce ressortissant sénégalais et deux de ses collègues, une Franco-ivoirienne et un Tchadien qui travaillent pour cette ONG et deux citoyens camerounais ont été pris en otage par des individus non encore identifiés.