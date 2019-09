L’homme d’affaires Cheikh Amar restera quelques jours à l’hôpital Principal de Dakar

Il y a eu, à n’en pas douter, plus de peur que de mal. Ceux qui ont trouvé Cheikh Amar immobile, dans un état inconscient après un accident brutal sur la route de Touba, étaient sceptiques sur son état de santé. Plus de peur que de mal. L’homme d’affaires a été pris en charge à son arrivée à l’hôpital Principal de Dakar. Après un scanner complet du corps, les médecins se montrent rassurants.

Cheikh Amar a eu une fracture à la jambe et quelques contusions qui ne nécessitent que quelques jours de repos. Sa jambe devrait être immobilisée dans la journée et permettre sa sortie d’hôpital. Mais les médecins ont décidé de le garder quelques jours de plus, pour lui permettre de se reposer. Ils partagent en effet la crainte que laissé à son domicile, l’homme à la générosité légendaire soit envahi par des amis et des relations, ce qui pourrait grandement gêner sa rémission rapide.