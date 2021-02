Levée immunité de Sonko : Des jeunes pros Sonko ont démarré “les actes de résistance

À quelques heures de la restitution des travaux de la commission ad hoc devant statuer, en plénière ce vendredi, sur la levée ou non de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, ça chauffe déjà à Rufisque. Les soutiens du leader de Pastef, accusé de viols et menaces de mort dans l’affaire Sweet Beauté, ont très tôt déversé leur colère dans les rues de la vieille ville, comme on peut le voir sur ces images ci-après. La tension est aussi perceptible aux Parcelles assainies où des affrontements sont notés entre les forces de sécurité et des manifestants.

