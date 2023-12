Près d’un an après sa victoire contre Balla Gaye 2, Boy Niang 2 se lance dans un nouveau défi en s’attaquant cette fois-ci à l’autre grand champion, Modou Lô. Sur les ondes de Lutte TV, le « Thiapathioly » a reconnu les qualités de l’actuel roi des arènes tout en soulignant qu’il n’est pas invincible et qu’il a les compétences nécessaires pour lui ravir la couronne le 1er janvier prochain.

« C’est un combat qui s’imposait. Quand on a affronté Balla Gaye, on doit logiquement pouvoir croiser Modou Lô qui est aussi un grand champion. Je me prép

are avec sérénité pour le combat avec mes entraîneurs et sparring-partners comme Zambala, Ordinateur. J’ai vraiment des coéquipiers d’entraînement formidables. Ils sont de véritables techniciens et j’estime que m’entraîner avec eux me bonifie », a déclaré Boy Niang 2.

Il reconnaît que Modou Lô est fin technicien et travailleur acharné, reconnaissant la valeur de son adversaire. Cependant, il affirme que Modou Lô n’est pas invincible, tout comme Balla Gaye 2 qu’il a déjà battu.

« C’est l’occasion de dire se préparer à affronter Balla Gaye est plus difficile qu’affronter Modou Lô parce que Balla a plus de soutien et il est le plus adulé (…) Les gens qui croient que Modou Lô est meilleur bagarreur que moi se trompent largement et le jour J ils en auront le cœur net. Je dois démontrer aux sceptiques que je suis un champion en battant les deux meilleurs lutteurs de l’arène [Balla Gaye et Modou Lô] », a conclu Boy Niang 2.