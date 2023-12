Le Président de l’instance faîtière du football sénégalais, Augustin Senghor, a donné des assurances à quelques jours du démarrage de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 devant se tenir du 13 janvier au 11 février prochain en Côte d’Ivoire.

Ce, après le comité exécutif de la FSF que les dirigeants du football sénégalais ont tenu et lors duquel des dispositions ont été prises, à cet effet. « Nous allons en Côte d’ivoire avec l’ambition de conserver notre trophée. Mais en sachant que nous serons très attendus par les 23 autres nations » , a déclaré le Patron de la FSF.

« Nous avons pris l’habitude de bien nous préparer et nous avons passé en revue l’ensemble des activités liés aux préparatifs. Et nous avons rendu compte au Comex des réunions tenues avec le ministre des sports et son équipe. Puis qu’aujourd’hui, ce qui est important de retenir c’est qu’il s’agit d’une cellule mixte, un comité de suivi compose du ministère et de la fédération qui va être à l’œuvre pour réussir cette mission importante de conservation du trophée continentale » , a-t-il ajouté.

Cependant, avant le regroupement qui va démarrer le 30 décembre à Dakar, les Lions du Sénégal vont disputer un match amical contre le Niger avant le départ pour Yamoussoukro. Ainsi, dit Augustin : « Nous souhaitons que cela soit l’occasion pour nos Lions de dire au revoir au public. Nous espérons que les supporters viendront en masse pour pousser les Lions vers la victoire » .

Le Président de l’instance dirigeante du football sénégalais espère également que le discours du Chef de l’Etat aux Lions lors de la cérémonie de remise du drapeau servira aussi à « galvaniser les joueurs et l’ensemble de la délégation pour rééditer la prouesse en 2022 » , rapporte Wiwsport.

Quid du départ des Champions d’Afrique en titre ? Augustin déclare : « Tous les aspects sont maitrisés. Concernant le transport aérien nous sollicitons la compagnie nationale AIR Sénégal pour un vol direct vers Yamoussoukro le 9 janvier. Pour les Lions, la CAF a choisi un hôtel que nous avons visité. Nous sommes d’ailleurs en train d’y faire le branding aux couleurs du Sénégal. Une entreprise a déjà été choisi pour cela. Sur place, nous avons pris toutes les dispositions pour bloquer les hôtels pour le reste des délégations. Avec le ministère on est en train de prendre les dispositions nécessaires pour les besoins en ticketing ».