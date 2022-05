Législatives-Ordre de dépôt des dossiers de déclarations de candidature : Le résultat du tirage au sort connu !

La Commission de réception des déclarations des dossiers de candidature a reçu, ce jeudi 5 mai à 11 h, les 25 formations politiques qui ont manifesté leur volonté de participer aux élections législatives du 31 juillet 2022. Ceci, pour procéder au tirage au sort pour l’établissement de la liste comportant l’ordre de passage pour le dépôt des dossiers de déclarations de candidature pour les élections législatives du 31 juillet 2022.

Selon le procès-verbal rendu public, le mouvement Pass Pass vient en premier lieu. Il est suivi par la grande coalition Gueum Sa Bopp, du mouvement Taxawu Liguey Kat Yi/Mtl, du Parti de la construction et de la solidarité Pcs/Jengu, de Tabax, de la coalition Defar Sa Gokh, du Mfo/Deuggou and Liguèye, de Yewwi Askan Wi, d’Ascosen/Force ouvrière, de la coalition Jefal Sénégal, de la coalition Les Serviteurs/Mpr, de Bokk Guis Guis Liggeey, de la coalition Nekkalaskan Wi, du mouvement Focus, de Xydma, d’And Nawle and Ligeey,

de la coalition Naataangue Askan-Wi, de la coalition Alternative pour une Assemblée de rupture/Aar Sénégal, de Jammi Goox Wi, de Kisal Sénégal, du Rassemblement démocratique sénégalais/Rds, de Teewal Koom Koom, de la coalition Benno Bokk Yaakaar, du Parti Teranga Sénégal, de la grande coalition Wallu Sénégal. La coalition Bunt bi ferme la marche. «Ce tirage a été fait par la société civile, en présence des mandataires des partis politiques, des coalitions de partis politiques légalement constitués et des entités regroupant des personnes indépendantes, des représentants de la Cena, du Cnra et des membres de la Commission de réception des dossiers de déclarations de candidature», a-t-on mentionné dans le PV.