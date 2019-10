Le témoignage glaçant d’un passager après le crash déjoué de l’avion d’Ethiopian Airlines à l’AIBD

Les passagers de l’avion d’Ethiopian Airlines ont frôlé le pire ce mardi matin, à l’Aéroport Blaise Diagne de Diass (AIBD) suite à une défaillance d’un des moteurs de l’appareil au décollage. Mais il faut dire qu’il y a eu plus de peur que mal. Le pilote a fait demi-tour pour atterrir d’urgence afin d’éviter le pire. Un des passagers témoignage.

« Nous venons d’échapper quasiment à un crash à l’Aéroport AIBD à bord d’un vol Ethiopian Airlines qui partait sur Bamako et Addis-Abeba. Dès l’entame des formalités d’embarquement à l’intérieur, moi-même j’étais surpris par la qualité de l’avion et j’ai interpellé les stewards. Je leurs ai dit que j’ai pris plusieurs appareils de Ethiopian mais c’est la première fois que je vois un avion de si piètre qualité. Parce que d’une part au niveau des bagages, il est impossible de mettre des bagages et ensuite quand on s’essayait au siège ça basculait. C’est vraiment du n’importe quoi », peste un des passagers qui était à bord de l’avion.

« Et, ajoute-t-il, tout de suite au décollage, on a entendu un gros bruit. Il y a eu une explosion de la climatisation intérieure avec les nuages et tout de suite une perte de pression dès le décollage ».

Il poursuit : « le pilote a continué la montée parce que, de toute façon dès que vous commencez à monter, vous ne pouvez plus vous reposer, pour certainement entamer des formalités pour se poser parce que y’avait vraiment un problème technique».

«Je pense qu’il y a eu un dysfonctionnement par rapport à la communication avec l’Aéroport ».

« Ensuite, il (le pilote) a fait ses manœuvres, on a survolé la cimenterie de Pout (région de Thiès). Je pense qu’il y a eu un dysfonctionnement majeur de la part d’Ethiopians et aussi un dysfonctionnement par rapport à la communication avec l’aéroport parce que le pilote a fait plusieurs fois appel à la Tour de contrôle, en vain. On sentait la peur à travers sa voix », conclut-il.