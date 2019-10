Le président Macky Sall, désigné « homme pétrolier de l’année' » par Africa Oil

Africa Oil and Power, la première plate-forme du continent pour les investissements et les politiques énergétiques, a décidé d’attribuer le prix de « l’homme de l’année du secteur pétrolier africain » 2019 à son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, selon le communiqué de presse de l’institution.

Le prix “Oil Man Of The Year” vient récompenser ainsi l’ensemble de la politique liée au développement du secteur des Hydrocarbures au Sénégal ainsi qu’à la valorisation des ressources naturelles du pays. Conjugué au lancement du Plan Sénégal Emergent, l’amélioration du climat des affaires sous la Présidence de S.E Monsieur Macky Sall a permis l’entrée sur le marché de nouvelles entreprises d’exploration pétrolières, aboutissant ainsi aux nombreuses et importantes découvertes annoncées depuis 2014, ont annoncé les organisateurs.

Pour ces derniers, dès les premières découvertes, le Sénégal a élaboré un plan stratégique pour la mise en place d’un secteur des Hydrocarbures performant, profitable et transparent à long-terme. Cela s’est traduit par plusieurs jalons posés, comme la création du Comité d’Orientation Stratégiques du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ) et de l’Institut National du Pétrole et du Gaz (INPG), l’adoption d’un nouveau Code pétrolier garant des principes de transparence et d’une loi sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures pour la promotion de la main d’œuvre sénégalaise qualifiée, ou encore la signature de l’accord historique de coopération avec la Mauritanie pour le développement et l’exploitation conjoints du gisement transfrontalier Grand Tortue/Ahmeyim (GTA).

Dans l’optique de promouvoir une industrie pétro-gazière transparente, le comité de sélection de Africa Oil and Power a aussi tenu compte du résultat “progrès satisfaisants” décerné par l’ITIE au Sénégal en 2018, une première pour un pays africain.

Pout tout cela, Africa Oil and Power s’est dit convaincu que sous l’impulsion du Président Macky Sall, le Sénégal a mis sur pied une stratégie ambitieuse qui pourra servir de modèle à d’autres pays africains ayant un secteur des Hydrocarbures naissant.



Le prix “Africa Oil Man Of The Year” est unique en son genre en ce sens qu’aucune autre organisation ne met en valeur une personne du secteur pétrolier sur le continent. Il se veut très sélectif et se base sur des faits concrets, sur fond d’un processus de sélection rigoureux.

Le Président Macky Sall est la deuxième personnalité africaine et le premier chef d’Etat en exercice à recevoir ce prix.



Son excellence Mohammed Sanusi Barkindo, Secrétaire Général de l’OPEP et personnalité majeure du secteur pétrolier mondial, fut le premier nominé en 2018.

Le prix « Homme de l’année du secteur pétrolier africain » sera remis au Ministre du Pétrole et des Energies Monsieur Mouhamadou Makhatr Cissé, représentant son Excellence Monsieur Macky Sall, lors de la conférence d’Africa Oil and Power qui aura lieu du 9 au 11 octobre 2019 à Cape Town en Afrique du Sud.