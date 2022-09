Le patron du football africain, Patrice Mosetpe, est arrivé ce vendredi matin, à Conakry par jet privé. Arrivé à 7 heures (heure de Conakry), le président de la CAF devrait rencontrer le Président de la transition Mamadi Doumbouya, cet après-midi.

Retrait de l’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des Nation?

Motsepe devrait rencontrer Doumbouya pour lui signifier le retrait de l’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) à la Guinée. Comme solution alternative, Patrice Motsepe devrait proposer au Président guinéen une nouvelle date avec comme bonus l’organisation du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) pour précéder celle de la CAN.

La CAF ne veut prendre aucun risque

Ces dernières semaines, les autorités de la transition ont affiché une ferme détermination à organiser la CAN en dépit des nombreux accusés dans les préparatifs. De son côté, la CAF ne veut prendre aucun risque et a donc décidé de proposer une autre date à la Guinée. Celle-ci devrait être connue à l’issue de la rencontre de cet après-midi entre Motsepe et Doumbouya.