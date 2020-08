Le foirail de Diamaguene Sicap-Mbao réceptionne des toilettes publiques, financement d’Oxfam

Des toilettes publiques ont récemment été réceptionnées par les éleveurs de petits ruminants sis au foirail de Diamaguene Sicap Mbao.

Un projet d’un coût de 32 millions de Francs Cfa. Il est financé par Oxfam America, une ONG qui a récemment reçu une subvention de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Ce, dans le cadre d’un projet intitulé «Amélioration des conditions d’assainissement pour les ménages les plus vulnérables dans les zones inondées et inondables de Pikine et Guédiawaye, Dakar, Sénégal ».

La réception de ces toilettes publiques est également l’une des six composantes du «Programme de structuration du marché des boues de vidange » porté par l’Office National d’Assainissement du Sénégal (ONAS).