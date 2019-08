L’Asred confirme Guy Marius Sagna et demande à Macky Sall de faire une visite inopinée à la prison de Rebeuss

L’Association pour le Soutien et la Réinsertion Sociale des Détenus (ASRED) a dénoncé, dans un communiqué, la situation des déficients mentaux incarcérés dans les prisons sénégalaises qui ne répondent pas aux normes internationales. Mais également les longues détentions provisoires dont l’exemple le plus patent serait « le cas d’Alioune Badara Ndiaye, détenu à Rebeuss depuis 2013 sans jugement ni notification et celui de Serigne Guèye placé sous mandat de dépôt le 16/07/2013, à la chambre 8 dans des conditions de détention inhumaines ».

Par la même occassion, l’Asred a confirmé « la véracité de la lettre de Guy Marius SAGNA qui dénonce les mauvaises conditions de détention qui prévalent à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss ». avant de révéler qu’à la « Maison d’arrêt et de correction de Mbour où des détenus passent la nuit dans les toilettes » « Actuellement, 33 prisons par les 37 que compte le Sénégal ont largement dépassé leur capacité d’accueil. Cette surpopulation carcérale est accentuée par les mandats de dépôt systématiques délivrés à la pelle par les procureurs et certains juges d’instruction. L’Asred est au regret de constater que la circulaire du ministère de la Justice, sur la limitation des mandats de dépôt et l’application des peines alternatives, n’est toujours pas suivie d’effets » , note l’association dans le document.

L’ASRED suggère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, d’effectuer une visite inopinée à la prison de Rebeuss pour faire lui-même le constat.

