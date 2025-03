Côte d’Ivoire: la HACA avertit la chaîne France 24

La Haute autorité de la Communication audiovisuelle ( HACA) en Côte d’Ivoire, a infligé à la chaîne de télévision française France 24, un avertissement l’exhortant à plus de vigilance dans le traitement de l’actualité en Côte d’lvoire après la diffusion d’un reportage intitulé ” Le tabou de l’immigration irrégulière” jugé ” déséquilibré et tendancieux “.

” (…) Au regard de ce qui précède et au vu de la gravité du manquement relevé, la HACA inflige à la chaîne France 24, un avertissement et l’exhorte à plus de vigilance dans le traitement de l’actualité sur la Côte d’Ivoire “, a indiqué la HACA dans un avertissement adressé à la direction dudit média et consulté le jeudi 20 mars 2025 par Abidjan.net.

Selon la HACA, à l’entame du reportage, la journaliste affirme que les retombées de la croissance économique de la Côte d’Ivoire ne profitent qu’à une toute petite partie de la population ivoirienne. A l’en croire, la Côte d’Ivoire serait divisée entre une classe très riche et une classe très pauvre, en l’absence de classe moyenne. ” Ce qui, à l’évidence est une contrevérité absolue. Comment peut-on objectivement soutenir qu’il n’y a pas de classe moyenne en Côte d’Ivoire? De même, il est inexact d’affirmer que 80% de l’économie est informelle “, a estimé la HACA.

En outre, l’institution a dénoncé un traitement ” déséquilibré et tendancieux ” de l’information. ” La HACA s’étonne que la journaliste- reporter qui aurait séjourné en Côte d’lvoire, n’ait pas jugé nécessaire, comme le commande la déontologie de sa profession, de proposer le point de vue des autorités publiques ivoiriennes et se soit contentée des seuls avis qui, au demeurant donne à penser que les autorités ivoiriennes sont inactives et indifférentes face au phénomène de l’immigration irrégulière”, a déploré la Haute autorité de la Communication audiovisuelle.

Le 11 mars 2025, la chaîne de télévision française France 24 a diffusé un reportage réalisé par madame Charlotte Boitieux sous le titre : ” le tabou de l’immigration irrégulière “.