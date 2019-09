L’Acis suspend le mot d'ordre de grève des commerçants à cause de l'inauguration Massalikoul Jinaan et de la Rentrée des classes

L’Association des commerçants et industriels du Sénégal (Acis) a décidé de surseoir à son mot d’ordre de grève de 72 h décrété sur l’ensemble du territoire national depuis mardi 24 septembre.

L’annonce a été faite par son porte-parole qui donne pour raison l’inauguration de la Grande Mosquée Massalikoul Jinaan, prévue demain vendredi 27 septembre 2019.

« Compte tenu de l’état des négociations avancées et du contexte lié à deux événements majeurs dont l’inauguration de la Grande Mosquée Massalikoul Jinaan, vendredi prochain, 27 septembre, et l’ouverture des classes fixée le 3 octobre, nous avons jugé nécessaire en tant que Sénégalais patriotes et citoyens, de suspendre le mot d’ordre de grève jusqu’à nouvel ordre », a-t-il déclaré.