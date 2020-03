LA VIE REPREND SON COURS À WUHAN, SELON L’AMBASSADEUR DE CHINE À DAKAR

Dans entretien accordé au quotidien « Le Soleil », Zhang Xun, ambassadeur de la République populaire de Chine à Dakar a révélé que le taux de guérison de Covid-19 continue de grimper dans son pays. Etayant ses propos, il confie que sur les 81 093 cas signalés, 72 703 ont été guéris et 5120 sont sous traitement.

Selon lui, le rétablissement de la production et de la vie normale s’accélère. D’autant plus que la plupart des marchés sont rouverts et 60% des services quotidiens ont repris leurs activités. Il a également informé que les 14 étudiants sénégalais établis en Wuhan sont en bonne santé.

De même, il a annoncé que la Chine a, en urgence, offert un lot de matériel médical au Sénégal dans la mesure de ses capacités. Trois mille combinaisons de protection, trois mille lunettes, trois mille masques et cinq cent thermoflash seront expédiés de Chine vers le Sénégal le 24 mars dernier.