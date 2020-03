La presse américaine rend hommage au Prophète Mohammed (PSL)

Le célèbre hebdomadaire américain Newsweek, a consacré un article au Prophète de l’Islam mettant à l’honneur les mesures d’hygiène et les conseils prophétiques qu’il a transmis à l’humanité en cas de pandémie, il y a plus de 1400 ans.

« La pandémie de COVID-19 oblige les gouvernements et les sources d’information à fournir les conseils les plus précis et utiles à la population mondiale, car la maladie est en effet de portée mondiale. Les professionnels de la santé sont en forte demande, tout comme les scientifiques qui étudient la transmission et les effets des pandémies.

Des experts comme l’immunologue Dr Anthony Fauci et le journaliste médical Dr Sanjay Gupta disent qu’une bonne hygiène et la mise en quarantaine, ou la pratique de l’isolement des autres dans l’espoir de prévenir la propagation de maladies contagieuses, sont les outils les plus efficaces pour contenir le COVID-19.

Savez-vous qui d’autre a suggéré une bonne hygiène et une mise en quarantaine pendant une pandémie ?

Mohammed (Psl), le prophète de l’Islam, il y a plus de 1 300 ans.

Bien qu’il ne soit en aucun cas un expert «traditionnel» en matière de maladies mortelles, Mohammed avait néanmoins de bons conseils pour prévenir et combattre un mal comme COVID-19.

Mohammed a dit: « Si vous entendez parler d’une flambée de peste dans un pays, n’y entrez pas; mais si la peste éclate dans un endroit pendant que vous y êtes, ne quittez pas cet endroit. »

Il a également déclaré: « Ceux qui souffrent de maladies contagieuses doivent être tenus à l’écart de ceux qui sont en bonne santé. »

Mohammed a également fortement encouragé les êtres humains à adhérer à des pratiques d’hygiène qui protègent les gens contre les infections. Considérez les hadiths suivants, ou les paroles du prophète Mohammed :

« La propreté fait partie de la foi. »

« Lavez-vous les mains après votre réveil ; vous ne savez pas où vos mains se sont déplacées pendant votre sommeil. »

« Les bienfaits de la nourriture résident dans le lavage des mains avant et après avoir mangé. »

Et si quelqu’un tombe malade? Quel genre de conseils Mohammed donnerait-il à ses semblables qui souffrent de douleur?

Il encourageait les gens à toujours chercher un traitement médical et des médicaments: « Faites usage d’un traitement médical », a-t-il dit, « car Dieu n’a pas fait de maladie sans en nommer un remède, à l’exception d’une maladie – la vieillesse ».

